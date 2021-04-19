Киев, , 14:27 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать в стране сверхсовременную лабораторию, специализирующуюся на разработке вакцин. Об этом он заявил 19 апреля во время селекторного совещания, сообщила пресс-служба офиса президента.

«Нам нужно собрать наши светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в подобной лаборатории не только во времена пандемия, но и в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что в данный момент ведутся переговоры с Израилем и ОАЭ по итогам которых Украина может наладить производство вакцины от COVID-19 на своей территории.

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