Москва, 19 апреля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В среду, 28 апреля, в рамках подготовки к отчету правительства РФ состоятся встречи фракций Госдумы с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля, об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Михаил Мишустин

«Во встречах также будут принимать участие вице-премьеры, предусмотрено время для личных встреч с лидерами фракций», — отметил Володин.

Предполагается, что на этот разговор фракции вынесут вопросы, требующие внимание премьер-министра.

«Учитывая, что этому предшествовали встречи профильных министров и комитетов Госдумы, встреча — логичное завершение консультаций в преддверие отчёта», — сказал Володин.

Он также отметил, что часть вопросов парламентариев может найти решение до процедуры отчёта.

Отчет правительства РФ состоится в Госдуме 12 мая.

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