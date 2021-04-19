Москва, 19 апреля 2021, 14:18 — REGNUM С учетом того, что больше всего Турция зарабатывает именно на российских туристах, логично, чтобы проблему закрытия страны для приезжающих из России страны тоже решали совместно и к взаимной выгоде, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.
Как сообщало ИА REGNUM, властями Турции одобрено производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».
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