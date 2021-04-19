Москва, , 14:18 — REGNUM С учетом того, что больше всего Турция зарабатывает именно на российских туристах, логично, чтобы проблему закрытия страны для приезжающих из России страны тоже решали совместно и к взаимной выгоде, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Преимущество российской вакцины Спутник V при продвижении на внешние рынки ещё и в том, что в отличие от других игроков российская сторона готова передавать технологии производства, а не только поставлять готовые препараты.

Это, конечно, во многом вынужденная мера, связанная с недостатком собственных мощностей, и такая схема не столь прибыльна, но зато она позволит нарастить производство и провести вакцинацию в кратчайшие сроки.

В Турции имеются мощности для выпуска вакцины, соответствующие лучшим мировым стандартам, так что проблем с производством возникнуть не должно», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, властями Турции одобрено производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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