Таллин, , 14:16 — REGNUM Русская община Эстонии иронично и критично оценила предложение бывшего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса ввести гражданам России запрет на посещение Европейского союза.

В социальной сети Facebook инициативу Ильвеса назвали «выковырянной из носа известного русофоба» и «постыдной».

Так, Каролина Малкова призвала закрыть Европу не от россиян, а от «идиотов» с подобными предложениями: «А можно закрыть Европу для идиотов? У него обострение всегда в апреле?» Светлана Тимонен предположила другую причину «апрельского обострения» Ильвеса: «А может, он переболел коронавирусом и это последствия?»

Татьяна Еремева напомнила, что Ильвес — гражданин США, там вырос и живет в настоящее время. Он — американец по образу жизни и мышлению, а значит, не может учить Эстонию, как ей жить: «А какое он отношение имеет к Эстонии? Он американец. И он не рос в Эстонии, и не работал, и не платил налоги на благо якобы своей Родины. Я — русская, здесь родилась и с 15 лет уже работала. Сейчас мне 70 лет, и я продолжаю работать и платить налоги. Всегда считала Эстонию своей Родиной».

Ирина Никкаренен уверена, что Эстония и ей подобные страны без российских туристов пропадут: «Можно сразу банкротами себя объявлять».

А Денис Маняков резюмировал общие мнения: «Ильвес не политик. Он старое, озлобленное, никому не интересное ничтожество, которому очень обидно осознавать, что он за бортом. Вот и пытается привлечь к себе внимание, хоть как-то. Обратите внимание, что все громкие антироссийские заявления в Эстонии делают люди, которые хотят, чтоб их «заметили и наградили». Потому что это самый простой способ вылезти и заработать: ругай соседа и не нужно ни образования, ни квалификации, ни ума».