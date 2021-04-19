Рига, , 14:13 — REGNUM Наступление весны традиционно пробудило в лесах Латвии клещей, укусы которых несут опасность для здоровья человека и домашних животных. Об этом сообщил Diena, отметив, что прогулка в парке или лесу может закончиться госпитализацией или тяжелой болезнью.

Проблемой является и то, что активный период для клещей связан с теплой погодой, поэтому их деятельность может продлиться до первых заморозков ноября. Жертвами клещевого энцефалита в Латвии ежегодно становятся тысячи человек, а для 200 из них заболевание связано с тяжелыми последствиями для головного мозга и центральной нервной системы.

Многие симптомы заболевания энцефалитом схожи с симптомами заболевания коронавирусом, что также представляет опасность при выборе способов лечения.

Нынешняя активность клещей совпала с периодом активной вакцинации от коронавируса. Оба заболевания можно избежать лишь вакцинацией. Специалисты пока не могут уверенно сказать, как эти две вакцинации связаны друг с другом в случае их применения и какие последствия могут иметь.

Инфекционисты успокаивают жителей Латвии тем, что количество инфицированных клещей в среднем составляет лишь 10% от их общего числа.