Алушта, Крым, , 14:12 — REGNUM Самая сложная ситуация с водоснабжением на территории Крыма сложилась в курортном городе Алушта, где власти ввели сокращённый график подачи воды. Об этом сообщила 19 апреля на брифинге заместитель председателя правительства Республики Крым Светлана Маслова.

Маслова сообщила, что жители Алушты будут получать воду с этой недели два раза в сутки, общее время подачи воды сократят до пяти часов. О ситуации с водоснабжением города и применяемым мерам будет доложено главе РК Сергею Аксёнову. По данным, которые прозвучали на брифинге, в Изобильненском водохранилище, из которого снабжается города, находится лишь 18% полезного объема — 2,3 миллиона кубометров, поступление воды в него за неделю составило 250 тыс. кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Алушты объявили об ужесточении графика подачи воды населению — изначально речь шла о подаче воды раз в сутки, позже решили включать воду дважды в сутки, утром и вечером. При этом, заверили власти в преддверии курортного сезона, ограничения не коснутся пансионатов и отелей.

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