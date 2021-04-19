Новосибирск, , 14:11 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 12 по 18 апреля зафиксированы первые возгорания сухой травы. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

«Посредством космического мониторинга было зафиксировано 348 термически активных точек, более 60% от общего числа пришлись на выходные дни. Угрозы для населённых пунктов природные возгорания, а именно горение сухой травы на полях, не представляли», — уточнили в ведомстве.

По данным на сегодня, 19 апреля, термических точек на территории региона не обнаружено.