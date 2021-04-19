Ростов-на-Дону, , 14:13 — REGNUM День траура по погибшим 18 апреля в ДТП пяти подросткам будет объявлен 20 апреля в Новочеркасске Ростовской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба администрации города.

«Общегородской траур будет объявлен в казачьей столице 20 апреля, соответствующее постановление глава администрации подпишет сегодня. В городе отменят все развлекательные мероприятия, приспустят флаги», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что после произошедшей трагедии в городских школах будет усилена профилактическая работа, а родителям погибших школьников — оказана психологическая поддержка и помощь в организации похорон.

Как сообщало ИА REGNUM, авария, которая ранним утром 18 апреля произошла в Новочеркасске, унесла жизни пятерых подростков.