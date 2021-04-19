Москва, , 14:10 — REGNUM Положение в рейтинге лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию лидирующих регионов России неудивительно, заявил корреспонденту ИА REGNUM научный сотрудник лаборатории «Количественные методы исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Прохоров.

«Уровень благосостояния регионов зависит в первую очередь от экономического развития.

Некоторые регионы «подтягиваются» выше в рейтинге благодаря более высоким значениям по отдельным показателям, включенным в расчет рейтинговых оценок.

Показатели рейтинга, характеризующие экономическое положение, подвергаются существенной корректировке в основном за счет бюджетных показателей рейтинга.

Отсюда — лидирующее положение Москвы и других регионов, не отличающихся высокой интенсивностью развития производства и добычи.

Динамика экономического и социального развития в регионах, имеющих высокий уровень благосостояния, выше, чем динамика тех регионов, в которых уровень благосостояния ниже.

Топ-25 рейтинга практически полностью составляют регионы-лидеры по показателю валового регионального продукта на душу населения.

Вместе с этим рейтинг характеризует положение регионов относительно друг друга. Не стоит забывать, что сводный показатель рейтинга — это совокупность изменений индивидуальных показателей.

Поэтому положение тех или иных регионов колеблется согласно колебаниям включенных в рейтинг показателей. Более устойчивая оценка социально-экономического развития может быть получена в результате расчета рейтинга по средним темпам роста минимум за пять лет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва заняла первую строчку рейтинга 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. Второе место досталось Тюменской области, третье — Ленинградской области.

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