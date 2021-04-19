Киев, , 14:17 — REGNUM Служба безопасности Украины (СБУ) планирует провести в большинстве областей страны многоэтапные антитеррористические учения. Об этом сообщили 19 апреля в пресс-службе ведомства.

В ходе учений будет отрабатываться защита стратегических объектов и границ Украины.

«Целью проведения мероприятий является совершенствование межведомственного взаимодействия по противодействию возможным террористическим и диверсионным угрозам», — сказано в сообщении.

В пресс-службе СБУ предупредили, что в отдельных районах могут ввести особый режим, может быть запрещено передвижение пешеходов и транспортных средств, силовики могут досматривать автомобили и проверять документы.

Напомним, ранее недалеко от границы между Украиной и РФ в районе Крыма ВСУ провели регулярные военные учения с участием танков и артиллерии.

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