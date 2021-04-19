Уфа, , 14:11 — REGNUM Пожарные спасли двух новорожденных девочек-близняшек, которые с мамой были заблокированы в квартире во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в г. Стерлитамаке в одной из квартир 9-ти этажного многоквартирного дома загорелось имущество.

Прибывшие на место пожара спасатели вывели с верхних этажей 12 человек, в том числе были спасены трое несовершеннолетних. При этом двум девочкам-близняшкам было всего 18 дней: они были заблокированы с мамой в квартире на восьмом этаже.

«Одну из девочек близняшек на свежий воздух вынес начальник службы пожаротушения 14 пожарно-спасательного отряда МЧС России подполковник внутренней службы Ильнур Ильясович Максютов. Вторую девочку спас заместитель начальника 40 пожарно-спасательного части капитан внутренней службы Алексей Андреевич Евстигнеев», — сообщает пресс-служба ведомства.

Детей госпитализировали, но позже выписали домой.

«Сегодня пожарные пришли навестить спасённых деток и поздравить их со вторым днём рождения, подарить подарки и пожелать крепкого здоровья», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Пресс-служба МЧС по региону передает словам Максютова, который сообщил, что он не мог не проведать малюток, и не поинтересоваться состоянием их здоровья.

«Душа болела за них — переживал, коллеги тоже. Когда убедились, что у них все в порядке, от души порадовались», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии за неделю в результате пожаров погибли девять человек.