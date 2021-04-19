Москва, , 14:06 — REGNUM Посольство США и Чехии в Москве больше не смогут брать на работу граждан РФ, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«И в отношении США, и в отношении Чехии было принято решение о том, что более они не смогут набирать в сотрудники посольств граждан нашей страны», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, именно российские граждане были основной частью для посольства Чехии в организации их работы в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что в ближайшее время 18 российских дипломатов должны покинуть Чехию. По версии чешской стороны, спецслужбы России якобы могут быть причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году. В свою очередь Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, они должны покинуть Россию до конца 19 апреля.

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