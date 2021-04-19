Варшава, 19 апреля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Полицейские застрелили 36-летнего мужчину в Руде-Шлёнске (Польша) во время погони, произошедшей накануне вечером 18 апреля. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Cezary p Польская полиция

В пресс-службе местной полиции сообщили, что погоня произошла 18 апреля в связи с подозрением одного из местных жителей в наркоторговле. Полицейские пытались задержать подозреваемого 36-летнего мужчину, однако он быстро сел в машину и пытался скрыться от полицейских.

«После того, как полиция предприняла попытку перекрыть ему дорогу своими автомобилями, он протаранил их и поехал дальше. Затем полицейские увидели, как он из открытой форточки направил на них пистолет, после чего подозреваемый был ранен полицейскими», — сообщили в пресс-службе полиции.

Мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в реанимацию, однако через примерно 12 часов скончался.