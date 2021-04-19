Тбилиси, , 14:19 — REGNUM Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили прокомментировал предложенный 18 апреля председателем Европейского совета Шарлем Мишелем план по выходу из политического кризиса в Грузии.

В документе в качестве компромисса политическим лидерам предлагается договориться о досрочных выборах в парламент страны, если «Мечта» на выборах в органы местного самоуправления в октябре 2021 года наберёт менее 43% голосов.

«Непонятно, почему именно 43%, а не 50%, если дело за поддержкой большинства грузинского народа? — заявил Саакашвили 19 апреля в эфире телеканала «Мтавари архи». — Мы что, на рынке, торгуем, покупаем два килограмма сыра?»

Стоит отметить, что в ходе парламентских выборов 2020 года «Грузинская мечта» получила более 48% голосов.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали лидера партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, ситуация усугубилась.

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