19 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Китайцы устали от разговоров о «правах человека», которые исходят из уст самых бесчеловечных стран мира...

Цинь Шихуан, , 16:00 — REGNUM Япония и Соединенные Штаты используют так называемые проблемы «прав человека» как предлог для того, чтобы опорочить светлый образ других стран, подорвать стабильность и сдержать их развитие. Но китайский народ на это не согласится никогда, заявил пресс-секретарь МИД Китая Ван Вэньбинь во время пресс-конференции 19 апреля.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, у Японии и США перед Китаем и китайским народом имеется долг по вопросу «прав человека». Прежде всего, речь идет об агрессивной войне, начатой Японией в 1930-е годы, которая принесла немыслимые горести китайскому народу. При этом США продолжают вести воинственную политику в 21-м веке.

Пользователи китайской социальной сети Sina Weibo оставили сотни комментариев под соответствующей публикацией на страничке телеканала CCTV в социальной сети.

«Мы не можем с ними примириться, их руки политы кровью азиатских людей», — заявил пользователь «Особенно люблю картофельный суп».

«Кровный долг японских чертей еще не погашен», — согласился пользователь «Сиреневые и пурпурные полевые цветы».

Японские военные закапывают китайцев заживо

Множество комментаторов сошлись во мнении, что люди всего мира поддерживают справедливую борьбу Китая против японской и американской агрессии, а Китай должен продемонстрировать миру, что он никогда не примирится со злом.

«Необходимо оккупировать Японию и увеличить нашу территорию», — предложил «Безмолвный Шон».

«Объединенные силы должны совместно сокрушить капиталистических реакционеров», — высказался «Подросток, путешествующий по зеленым холмам».

«Перестаньте воображать, что Соединенные Штаты, Япония и другие страны могут дружить с Китаем. Вы должны всегда помнить, что эти страны не отказались от своих безумных амбиций поработить нас. Мы должны укреплять себя, прежде всего вооруженные силы. Сильно, иначе жди беды», — заметил «Винный игрок Го Сунцюань».

Некоторые комментаторы возмущены тем, что МИД продолжает пытаться что-то доказать США и Японии, тогда как эти страны ничего не хотят слышать и прекрасно понимают, что лгут, используя «права человека» против неугодных стран.

«Всем известно, что нация, больше всех кричащая о правах человека, на самом деле самая бесчеловечная на свете», — напомнил «Воображаемый кот».

«Очень интересно. Соединенные Штаты всегда говорят о правах человека в Китае, национальных меньшинствах и безопасности людей. Но китайцы никогда не жаловались на эти проблемы. Китайцы говорят больше о ценах на жилье, ценах на продукты и так далее. Это просто показывает, что Европа и Соединенные Штаты приписывают Китаю свои проблемы», — уверен Infinity_Infinity.

Билборд с изображением Дэн Сяопина в парке Личи. Шеньчжень, КНР

«Нанкинская резня, агрессия США в Корее… США и Япония имеют кровавые долги. Они права не имеют говорить о правах человека народу Китая, потому что расовая дискриминация в Соединенных Штатах и сбросы ядерных отходов в Японии говорят сами за себя», — заметил Xback-Jiang Jiang.

В общем и целом пользователи подчеркнули свою усталость от постоянных разговоров о правах человека и прочей чепухе, которая ничего не имеет общего с настоящими правами человека в ситуации, когда в мире миллионы человек голодают или лишаются крова. Китайские пользователи уверены, что главными правами человека являются право на жизнь и право на кров над головой. При том, что Китай вывел в прошлом году оставшихся бедняков из нищеты в стране.