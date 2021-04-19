Москва, , 14:04 — REGNUM VI Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдёт в Санкт-Петербурге в 2022 году, сообщает 19 апреля сайт правительства России.

Оргкомитет по подготовке и проведению форума определил, что событие состоится в конце марта — начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге. При этом из-за актуальности арктической повестки и в связи с председательством России в Арктическом совете в течение трёх лет мероприятие будет проходить два года подряд — в 2022 и 2023 годах.

«Российская Федерация сегодня лидирует в целом ряде направлений, связанных с освоением Арктики. Развитие Северного морского пути, наука и технологии, охрана окружающей среды, вопросы обороны и безопасности, освоение арктических месторождений — это неполный перечень тех направлений, в которых ведут работу российские специалисты», — заявил вице-премьер РФ Юрий Трутнев, его слова приводятся в сообщении правительства.

По мнению Трутнева, форум станет возможностью рассказать о российских достижениях и обсудить с международным сообществом актуальные вопросы.