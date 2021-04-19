Москва, , 14:04 — REGNUM В разных регионах России иммунитет к коронавирусу имеют от 25% до 87% населения. Об этом на общем собрании отделения медицинских наук РАН заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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По её словам, иммунитет к коронавирусу имеется у 40% жителей Москвы и Московской области. В Санкт-Петербурге это число составляет 27%.

В списке лидеров по иммунитету среди населения в регионах оказались Белгородская и Астраханская области. А вот в списках аутсайдеров по иммунитету к инфекции оказались Иркутская и Новосибирская области.