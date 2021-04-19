19 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Анна Алябьева, , 16:07 — REGNUM Новосибирцы уже несколько дней обсуждают в сети трагедию, которая произошла в городе Обь, где в реке было найдено тело пропавшего шестилетнего мальчика. Накануне поздно вечером, 18 апреля, в паблике «Город Обь онлайн» в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано открытое письмо жителей города Оби главе администрации Павлу Буковинину. В сообщении говорится, что только за один неполный месяц в городе произошло несколько происшествий.

Новосибирск Иван Шилов © ИА REGNUM

«23 марта 2021 года на улице ЖКО Аэропорта глыба льда тяжело травмировала пенсионерку. По результатам проверки прокуратуры главе администрации было выставлено представление. 7 апреля 2021 года две обских школьницы едва не утонули в Козловском озере. В сообществе «Город Обь онлайн» с завидной регулярностью публикуются сообщения, фото и видео того, как мародеры среди бела дня разбирают муниципальное имущество — дом 110 в Военном городке. А недавно там обрушился балкон. Опасный объект по-прежнему не огорожен забором, туда ежедневно лезут подростки. Ну и наконец 15 апреля 2021 года случилась трагедия — на улице Станционной утонул шестилетний Максим Федоров. В этом месте ежегодно разливается река Власиха, но заведомо опасное место не было огорожено», — отмечается в письме. Авторы послания обвинили администрацию города в имитации бурной деятельности по поиску мальчика. Подчеркнув, что «в настоящее время город Обь не только не комфортный для жизни, но и опасный для жизни», жители Оби попросили главу досрочно сложить с себя полномочия, написав заявление по собственному желанию. То же самое они «убедительно» просят сделать и всех его заместителей по профильным вопросам.

«Инициативная группа обчан готова создать петицию, собрать подписи и отправить копию данного письма губернатору Андрею Травникову и в Законодательное собрание Новосибирской области. Также просим обратить внимание на сложившуюся ситуацию в городе депутатов Глеба Поповцева и Анатолия Юданова», — пишут горожане.

Андрей Травников

В свою очередь, подписчица Оля М. спросила авторов письма, «причём тут администрация-то».

«А кто по вашему мнению должен заниматься ограждением таких опасных объектов, как разлившаяся река и озеро! Можно, конечно, скинуться всем обчанам и огородить, починить, и много чего ещё, только тогда зачем нам администрация», — ответил ей Максим С.

«Тут все мамкины аналитики, тут все знают, как «надо». Причём тут мэр, мне никто не смог объяснить, и вряд ли вам объяснят. До людей не доходит, в каких реалиях они живут, все они знают, как сделать лучше. Произошёл несчастный случай, трагедия, а народу надо обязательно на кол кого-нибудь сажать», — считает Витек Л.

«Кто бы ни был на посту, и депутатов и мэров выбираем мы!» — написала Марина Р.

А сегодня, 19 апреля, в том же паблике появилась информация о том, что неравнодушные обчане принесли цветы к порогу администрации города в память о погибшем шестилетнем мальчике.

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что шестилетний мальчик потерялся 15 апреля 2021 года. Ребёнок гулял в компании сверстников, а когда дети стали расходиться, пошёл за мячом к реке Власиха. Больше его никто не видел. Следственным отделом по городу Обь было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Позже было найдено тело ребёнка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти ребёнка. Расследование уголовного дела продолжается.

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