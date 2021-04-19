Омск, , 14:01 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались два человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в областном министерстве здравоохранения.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 1366 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Омской области выявлено 45 049 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 38 099 человек.

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