Берлин, , 14:13 — REGNUM Евросоюзу следует выработать общую позицию в отношении России и других стран, для этого необходима жёсткость с сохранением возможности диалога. Об этом сопредседатель германской политической силы «Союза-90» / «Зелёных» Анналена Бэрбок заявила во время выступления 19 апреля.

Она призвала ЕС проводить «сильную европейскую внешнюю политику» с опорой на ясную позицию. По словам 40-летней Бэрбок, Европа будёт стёрта, если германский внешнеполитический голос будет недостаточно силён. Это показали примеры событий на Украине и проект «Северный поток — 2».

«Для меня это означает — надо быть ясными по существу, сохранять диалог при одновременной жёсткости», — подчеркнула политик.

Федеральное правление «Зелёных» 19 апреля выбрало Бэрбок кандидатом в канцлеры. Окончательно претендента на пост главы правительства утвердят на съезде в июне. Ранее Бэрбок уже выступала с резкими высказываниями в адрес России, также она известна как противник проекта «Северный поток — 2».

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