Казань, , 14:04 — REGNUM В Казани льготы на муниципальные парковки сохранятся до 1 июля текущего года. Парковаться без оплаты смогут владельцы авто после 18:00 в будни и во время выходных и праздничных дней. Плата за парковку в льготный период взимается лишь в будние дни с 07:00 до 18:00. Об этом заявил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Помимо других мер поддержки среднего и малого бизнеса, введение льготного режима работы парковок позволит предпринимателям сохранить бизнес. Для этого принято постановление исполкома о продлении льготного режима работы муниципальных парковок до 1 июля 2021 года, уточнил Шакиров.

ИА REGNUM напоминает, в январе 2021 года до 30 апреля продлили действие льготного режима работы муниципальных парковок в Казани. Мэр города Ильсур Метшин утвердил решение об изменении режима парковок после встречи в конце марта 2020 года с представителями наиболее пострадавших от пандемии отраслей — туризма, крупных торгово-развлекательных центров, наружной рекламы и сферы общественного питания.

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