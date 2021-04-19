Москва, , 14:00 — REGNUM В рамках подготовки к госперевороту в Белоруссии заговорщики обсуждали «конкретные и деструктивные» планы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что здесь можно какое-то сослагательное наклонение употреблять. Очевидно, что планы обсуждались абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные. Вот это то, что можно сказать с уверенностью», — сказал Песков.

По его словам, всё вышесказанное «говорит о большой опасности».

Песков подчеркнул, что всю информацию о раскрытии данного заговора с целью госпереворота с Белоруссии спецслужбы выдают дозированно и по собственному усмотрению.