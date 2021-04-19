Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё 109 человек, заразившихся коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — минимальный с 24 мая 2020 года, когда в области обнаружили 90 носителей вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе зафиксировано 84 934 случая заражения коронавирусом.

Диагноз за минувшие сутки подтвердили жителям Екатеринбурга (34 человека), Арамильского, Артинского городских округов, Асбеста, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале заготовили с апреля 2020 года более 7 тыс. доз плазмы с антителами к COVID-19.

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