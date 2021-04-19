Омск, , 13:55 — REGNUM По состоянию на 19 апреля в Омской области подтверждено 45 049 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 65 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минздраве.

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За сутки в Омской области выздоровели 32 человека. За всё время коронавирус победили 38 099 омичей.

Напомним, 18 апреля в Омской области выявили 67 носителей коронавируса, выздоровели 75 человек.

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