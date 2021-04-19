Москва, , 13:58 — REGNUM Советский хоккеист, чемпион Олимпийских игр (ОИ) и двукратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Виктор Шувалов ушел из жизни в возрасте 97 лет. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

«Ушел из жизни Виктор Григорьевич Шувалов, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спортсмен принимал участие в первом чемпионате мира по хоккею для сборной СССР в 1954 году, когда советская команда выиграла данный турнир.

«Федерация хоккея России выражает соболезнование родным, близким Виктора Григорьевича, всем, кто знал и работал с первопроходцем отечественного хоккея», — также говорится в сообщении.

Отметим, Виктор Шувалов родился 15 декабря 1923 в селе Наборные Сыреси в Симбирской губернии (ныне — Ульяновская область). Начал играть в хоккей в 1947 году в Челябинске, в клубе «Дзержинец». С 1949 по 1953 год Шувалов выступал за московский ВВС, с 1953 по 1957 — за ЦДСА, закончил карьеру в 1958 году в СКВО (Калинин). Также является чемпионом Олимпийских игр в Кортина-Д'Ампеццо (1956). По окончании спортивной карьеры работал тренером.