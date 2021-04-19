Москва, , 13:54 — REGNUM В Кремле никак не восприняли угрозы США в адрес России о последствиях в случае смерти блогера Алексея Навального. Об этом 19 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае смерти осужденного в России блогера Навального для Москвы будут последствия.

Напомним, в феврале 2021 года Симоновский суд Москвы отправил Навального в колонию, заменив ему условный срок на реальный. Блогер проведёт в исправительном учреждении под Владимиром около двух с половиной лет.

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