Калуга, 19 апреля, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Калужской области в период с 12 по 19 апреля был зарегистрирован 341 пожар. Один человек погиб, два пострадали. Спасён один человек и имущество на сумму более 20 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на начальника Главного управления МЧС России по Калужской области Владислава Блеснова.

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За неделю в регионе было зарегистрировано 223 пала сухой растительности. Природных пожаров не отмечено. В лесах области наблюдается первый класс пожарной опасности. На водных объектах происшествий не произошло. Пик паводка пройден 4−8 апреля. В настоящее время происходит плавный спад воды.

По сведениям ГИБДД, на территории региона зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. Два человека погибли, 20 пострадали. Силы и средства Главного управления МЧС России по Калужской области привлекались к ликвидации последствий ДТП 11 раз, дежурные пожарно-спасательной смены 707 раз выезжали для оказания помощи населению. Системой 112 принято 13 тыс. 552 вызова от населения.