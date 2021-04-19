Оханск, Пермский край, , 13:54 — REGNUM В Оханске Пермского края ошибка медиков стала причиной массовой постановки на учет к наркологу школьников, сообщают СМИ.

По данным URA.RU, в электронных медицинских картах подростков указывали неверный диагноз — Z72.2 «Использование наркотиков». Жертвами ошибки медиков стали целые классы. Родители впадали в шоковое состояние, когда узнавали, что их 12-летние дети употребляют наркотики.

Официальные представители девяти школьников обратились в прокуратуру. Последовала проверка. Выяснилось, что имела место ошибочная кодировка диагнозов детям, проходившим профилактические медосмотры у нарколога, .

В адрес Оханской ЦРБ внесено представление. Все шифры исправили, а виновный медперсонал привлекли к дисциплинарной ответственности, информирует 59.RU.