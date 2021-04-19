Москва, , 13:54 — REGNUM Последствия пандемии коронаввируса оказались для мировой и российской экономики неблагоприятными, но рост бедности в стране удалось сдержать. О этом сегодня, 19 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. комментируя критику Дерипаски в отношении Рсстата.

Он объяснил, что помогли сдержать рост уровня бедности в России точечные меры поддержки властей.

«Число бедных в РФ, действительно, выросло. Но увеличилось все-таки не так серьёзно, как могло бы быть», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, данные Росстата, который заявил о снижении бедности в России, не соответствует действительности, считает российский бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска.

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