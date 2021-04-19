Варшава, , 13:53 — REGNUM К концу второго квартала текущего года Польша должна получить более 27 миллионов доз вакцины от COVID-19. Об этом 19 апреля на своей странице в соцсети Facebook сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

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«К концу апреля Польша должна получить в общей сложности 3,6 миллиона доз вакцины от производителей Pfizer, Moderna, Astra Zeneca и J&J. В мае ожидаются четыре поставки по 1,2 миллиона доз и одна большая (2,4 миллиона доз вакцины), запланированная на последний день месяца — все от Pfizer. В июне, согласно предварительному плану поставок, Польша получит рекордные 13,75 миллионов доз вакцины. В общей сложности, к концу второго квартала мы должны получить более 27 миллионов доз вакцины», — говорится в сообщении.

По мнению Матеуша Моравецкого, успех программы массовой вакцинации населения зависит не только от добросовестности поставщиков вакцины, но и от дисциплины, ответственности и гражданской солидарности населения республики.

«Давайте активнее записываться на вакцинацию, при этом не будем забывать об ограничениях до полной победы над коронавирусом», — призвал премьер-министр Польши, напомнив, что в республике открыто около 7 тысяч пунктов для вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что до конца второго квартала текущего года планируется достичь количества сделанных в республике прививок в 20 миллионов. А всех желающих польский власти планируют вакцинировать до конца августа текущего года.