Москва, , 13:57 — REGNUM Более 500 российских военных инструкторов работают в настоящее время в Центрально-Африканской республике, увеличения их количества в планах нет. Об этом директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сообщил 19 апреля журналистам.

По его словам, такого количества инструкторов пока достаточно. Власти страны не обращались к России с просьбой нарастить этот контингент.

Россия, отметил Ильичев, предлагает смягчить оружейное эмбарго Совета безопасности ООН в отношении ЦАР. Некоторых результатов уже удалось достичь. На сегодняшний день оружие калибра до 14,5 мм завозится в страну не по разрешению, а по уведомлению.

От России исходят и другие инициативы, но их принятие зависит и от других стран, например, Франции. На каждом заседании российская сторона обращает внимание на то, что у вооружённых групп оружие более современное и мощное, чем у правительственной армии, добавил дипломат.

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