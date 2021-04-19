Ватикан, , 13:51 — REGNUM Папа Римский Франциск выразил озабоченность в связи с ростом напряжённости на востоке Украины, где в последние месяцы участились случаи нарушения режима прекращения огня. В ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане он призвал предпринять усилия, чтобы способствовать миру. Об этом сообщает Vatican News.

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«Я с беспокойством наблюдаю за ростом военной активности. Я очень надеюсь, что усиление напряжённости прекратится и, напротив, будут сделаны жесты, способные продвинуть взаимное доверие и способствовать примирению и миру», — заявил понтифик.

Папа Франциск также призвал обратить серьёзное внимание на тяжелую гуманитарную ситуацию, в которой оказалось население на востоке Украины. Он выразил свою близость этим людям и попросил верующих помолиться за них.

https://twitter.com/Pontifex_it/status/1383759718200483840

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в видеообращении перед видеоконференцией глав МИД стран — участниц ЕС призвал Россию «отвести свои войска» от границы с Украиной. Он отметил, что, по мнению Европейского союза, ситуация, сложившаяся на российско-украинской границе, продолжает быть крайне опасной.

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