Москва, , 13:56 — REGNUM За информационной кампанией против России стоят власти США, она проводится для того, чтобы отвлечь от проблем, которые накопились в западных странах. Об этом 19 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

"Что касается Чехии <…>, нужно прекрасно понимать, что такого количества проблем, которые накопились в странах Европейского союза и вообще на Западе сейчас более чем достаточно. Предостаточно», — сказала она.

Также официальный представитель российского МИД добавила, что для того, чтобы прикрыть эти проблемы, нужны какие-либо срочные меры информационно-политического характера.

«Россия — это тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот, так сказать, тезис, к которому прибегают в подобных случаях. Конечно, за этим стоят США, безусловно. Страна, которая руководит всем в НАТО, страна, которая задает тональность вот этому западному мейнстриму», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения Чехии в адрес России состряпаны на скорую руку.