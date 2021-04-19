Москва, , 13:54 — REGNUM По итогам марта 2021 года на российском рынке было продано на 17,8% меньше новых автомобилей иностранных марок по сравнению с аналогичным месяцем 2020 г. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего в прошлом месяце в России было реализовано 101 832 авто иностранных марок. При этом за отчетный период было продано 18 308 автомобилей корейской марки Kia (-22%), 13 522 машины ещё одной корейской марки — Hyundai (-24%), 11 294 модели Renault (-12,6%), а также 8866 экземпляров авто японской Toyota (-20%) и 8384 автомобилей немецкого бренда Volkswagen (-26%).

Кроме того, в марте жители России приобрели 8333 экземпляра Skoda (-8,2%), 5143 автомобиля Nissan (-30%), 3701 модель Mercedes (-9%), 3609 единиц BMW (-15%) и 2676 машин Chery (+274%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте 2021 года на авторынке России было продано 8180 новых китайских автомобилей, что на 87% больше по сравнению с мартом прошлого года.

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