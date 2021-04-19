Варшава, , 13:50 — REGNUM Проживающие в польской столице граждане Белоруссии, объединившись с помощью социальных сетей, объявили о начале «протестной недели». С 19 по 23 апреля они каждый день будут устраивать пикеты возле консульства Норвегии с требованием прекратить экономическое сотрудничество с Белоруссией. Об этом сообщает Polskie Radio.

Поводом для пикетов послужил факт сотрудничества норвежской компании Yara с крупным белорусским государственным предприятием «Беларуськалий».

»Сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями означает финансирование политического режима в этой республике. Основным акционером кампании Yara является правительство Норвегии, поэтому мы решили каждый день приходить к консульству этой страны и требовать, чтобы Осло оказалось от экономического сотрудничества с властью Лукашенко», — заявила журналистам организатор «протестной недели» Елена Копач.