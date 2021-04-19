Новочеркасск, Ростовская область, , 13:48 — REGNUM Сотрудники особого отдела Следственного комитета РФ продолжают изучать материалы дела о гибели пятерых подростков в Новочеркасске. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

«В рамках расследования уголовного дела следствием назначено проведение судебно-автотехнической экспертизы и шесть судебно-медицинских экспертиз. В настоящее время следствием также проводится комплекс необходимых следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в следственном управлении.

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ИА REGNUM сообщало, что ранним утром 18 автомобиль Hyundai Solaris, в котором находились шесть подростков в возрасте 14 и 15 лет, врезался в дерево в переулке Машиностроительный. В результате две девочки и три мальчика погибли на месте происшествия. Ещё один пассажир доставлен в больницу. Он находится в реанимации.

20 апреля в Новочеркасске будет объявлен траур по погибшим подросткам. Родителям власти окажут всестороннюю поддержку.

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