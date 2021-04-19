19 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 15:59 — REGNUM Выставка работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» открылась в Третьяковской галерее. Фоторепортаж ИА REGNUM из музея.

На выставке представлено более двухсот работ: живопись, графика, декоративно прикладное искусство, роспись по стеклу и иконы. Произведения распределены по трем залам: графика и акварельные рисунки, живопись маслом и иконопись, а в третьем зале книжные иллюстрации и декоративно-прикладное искусство.

На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Родилась Татьяна Лебедева (Маврина) в Нижнем Новгороде в семье преподавателей. В семье было четверо детей. С детства была традиция зарисовывать в дневник рисунки и делать заметки. После собирали всё созданное вместе и делали семейную книгу. Это послужило хорошим творческим началом и в последствии пригодилось в жизни. Маврина — это псевдоним, девичья фамилия матери.

В 1920 году семья перебралась из Нижнего Новгорода в Москву. А в 1921 году Маврина поступила учиться во ВХУТЕМАС. На ее творчество большое влияние оказал Роберт Фальк, который был ее учителем.

На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 1920—1930 годы художница активно пишет на холстах маслом и создаёт графические работы. Она работает в жанрах пейзажа, портрета, натюрморта, обнаженной натуры, книжной иллюстрации. В конце 1930-х вместе с мужем, иллюстратором Николаем Кузьминым, начинают собирать коллекцию икон. Последняя картина маслом была написана в 1940 году, далее она перешла на графику из-за недостатка финансовых средств и большего спроса на книжные иллюстрации.

На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В военные годы Маврина жила в Москве. И, чтобы сохранить от бомбежки, хотя бы в памяти потомков, образ исторической Москвы, она решила ее рисовать. Часовни, церкви, улочки старинного города она запечатлевала на бумаге быстрыми зарисовками, находя укромный уголок, чтобы не привлекать внимание прохожих. В военное время человек с блокнотом вызывал подозрение, как будто он шпион. Дома художница делала работу на больших графических листах уже в цвете. Далее все работы с городскими пейзажами собирались в альбомы.

На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Творческий путь становления художницы прошел через этапы увлечения примитивизмом, импрессионизмом, фовизмом. Художник-иллюстратор делала иллюстрации к русским сказкам, стихам, поговоркам в издаваемых книгах. Мастерски владея классическими приемами в рисунке и живописи, художница соединяла в своих иллюстрациях народность и детскость. Она выработала свой индивидуальный стиль, который впоследствии назовут «мавринским».

Декоративно-прикладное искусство. Татьяна Маврина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Яркий и сочный колорит отличает работы Мавриной. Многие отмечают в ее стиле черту примитивизма и в то же время изысканность. Художница прожила долгую творческую жизнь, более 90 лет, и работала даже в конце жизни, когда ей сложно было выходить из дома, она писала виды из окна. Когда ей приносили букет цветов, то писала с них натюрморты. Картины Мавриной, написанные в 1980-х годах, отличают особенно живые, светлые эмоции. Специалисты приравнивают эти работы к работам великих мастеров живописи.

На выставке работ Татьяны Мавриной «Ода к радости» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Ода к радости» проходит до 15 августа в Третьяковской галерее, Инженерный корпус, Лаврушинский переулок, дом 12.