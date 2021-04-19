Нур-Султан, , 13:46 — REGNUM По состоянию на 19 апреля первый компонент вакцины против коронавируса в Казахстане получили 695 875 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Второй компонент вакцины получил 118 801 человек. Наибольшие темпы вакцинации наблюдаются в Алма-Ате, где прививку получили 135 тыс. человек, в Алма-Атинской области — 93 тыс., в Чимкенте — 67 тыс., Нур-Султане — 59 тыс. человек, в Карагандинской области — 49 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация населения Казахстана началась с 1 февраля 2020 года. В республике используют российскую вакцину «Спутник V», производство которой запущено на Карагандинском фармацевтическом комплексе.

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