Москва, , 13:45 — REGNUM В Кремле не владеют информацией относительно заявок на проведение несанкционированных митингов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не знаю, обращался ли кто-то в различных субъектах Российской федерации, в различных городах с заявкой на проведение каких-то акций, мне об этом неизвестно, я не располагаю такой информацией», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в случае, если будут инициироваться какие-либо «неразрешённые» митинги, они автоматически будут квалифицироваться как незаконные, и правоохранительные органы будут вправе выполнять действия согласно российским законам.

Песков также напомнил, что различные «провокационные призывы» звучат не с российской территории, а «от неких граждан, которые проживают за границей». По его мнению, об этом нужно «всё время помнить».