Самара, , 13:46 — REGNUM 192 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 апреля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе было выявлено 59 484 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе была констатирована смерть 1355 пациентов с COVID-19. При этом за минувшие сутки была подтверждена смерть 15 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 56 509 человек, в том числе 228 человек победили инфекцию за минувшие 24 часа.

Ранее сообщалось о том, что согласно данным на 19 апреля в регионе выявлено 193 новых носителей коронавируса.