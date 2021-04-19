Красногорск, 19 апреля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Стабилизация ситуации с распространением коронавируса может создать иллюзию того, что угроза пандемии миновала. Об этом 19 апреля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

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По его словам, главам городских округов следует продолжать агитационную работу для увеличения темпов вакцинации населения. Причем к этой деятельности следует активно привлекать врачей, поскольку население доверяет мнению медицинских работников в этом вопросе.

«Нужно обезопасить тех, у кого нет противопоказаний, чтобы у нас не росла госпитализация. Тема серьёзная, мы не должны относиться к ней как к угрозе, которая прошла. Хочется забыть об этом, но, чтобы забыть нужно приложить нам всем к этому усилия», — сказал глава Подмосковья.