Сеул, , 13:48 — REGNUM Детям нелегальных мигрантов, родившимся и прожившим в Южной Корее более 15 лет, будут выданы документы на временное пребывание. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства юстиции.

Данная программа, которая продлится до февраля 2025 года, распространяется на детей, окончивших начальную школу до 28 февраля 2021 года. Ученикам средних и старших школ будет предоставлена виза D-4 (краткосрочная студенческая виза), а тем, кто уже окончил школу, получат годовую визу G-1.

Участники программы должны посещать школу и соблюдать законы, в противном случае разрешения на проживание могут быть аннулированы. Их родителям также будут выданы разрешения на временное проживание. По достижении совершеннолетия, дети и их родители должны будут добровольно покинуть страну.

Ограничения объёма и продолжительности действия программы призваны предотвратить злоупотребление ею в качестве способа нелегальной иммиграции.