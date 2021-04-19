Вена, , 13:48 — REGNUM Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подошли к этапу согласования проектов необходимых решений. Об этом постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал 19 апреля в Twitter.

Он констатировал, что через две недели работы по восстановлению СВПД переговоры вступают в фазу согласования проектов необходимых решений, так называемый драфтинг. До практических результатов, добавил Ульянов, пока далеко, но переговорщикам удалось перейти от общих слов к конкретике.

Как сообщало ИА REGNUM, переговоры в Вене проходят при участии Совместной комиссии Ирана и международной «пятерки», которую составляют Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия. Заседания посвящены вопросам о перспективах возможного возвращения США в ядерную сделку, из которой они вышли в 2018 году.

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