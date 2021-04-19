Рязань, , 13:51 — REGNUM Ущерб по налоговому преступлению возместил предприниматель из Рязанской области после вмешательства следственных органов. Бизнесмен оформил поддельные документы, чтобы не платить более 20 млн рублей налога на добавленную стоимость, сообщили 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Уголовное дело об уклонении уплаты налогов было возбуждено в отношении руководителя и главного бухгалтера коммерческой организации, основным видом деятельности которой является литьё стали. С января 2017 года по июль 2019 года они оформили фиктивные сделки о якобы поставках продукции от ряда фирм. На основании этих документов сообщники внесли в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах и компания не уплатила налог на добавленную стоимость на сумму более 23 млн рублей.

В ходе предварительного следствия организация оплатила недоимку, а также свыше пяти миллионов рублей пени и штраф в размере 100 тысяч рублей. Всего в доход государства поступило более 28,7 млн рублей.

В связи с возмещением ущерба руководитель и главный бухгалтер общества освобождены от уголовной ответственности.