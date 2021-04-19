Москва, , 13:50 — REGNUM Трём поволжским предприятиям — из Нижегородской области и Пермского края — одобрены займы федерального Фонда развития промышленности. Всего экспертный совет Фонда одобрил шесть займов на сумму более 1,2 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов составит 2 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФРП.

По программе Фонда «Проекты развития» одобрены займы для пермских компании «Кредо-Строй» и «Кредо-пак».

Первая организация получила одобрение займа на 173 млн рублей. На эти средства компания планирует модернизировать производства по выпуску высококачественной стретч-пленки с 9 тыс. тонн до 21,3 тыс. тонн в год. Стретч-пленка используется для упаковки оборудования и товаров. По оценкам экспертов, объем импорта пленки составляет 8−10 тыс. тонн в год. После запуска производства предприятие сможет заместить значительную часть импорта.

«Кредо-пак» с помощью займа на 96,8 млн рублей намероно увеличить объем перерабатываемого вторичного сырья и объем выпускаемой из него пленки. Реализация проекта будет способствовать решению задач нацпроекта «Экология» и достижению национальных целей развития по созданию комфортной и безопасной среды для жизни. В частности, он благоприятно повлияет на экологию региона, так как позволит перерабатывать больше пластикового мусора, а не утилизировать на полигонах. После модернизации предприятие сможет ежегодно перерабатывать 14,2 тыс. тонн пластика и выпускать порядка 2,4 тыс. тонн полиэтиленовой пленки. Доля компании на российском рынке переработки пластика вырастет с 4% до 7%, помимо этого будет создано 27 новых рабочих мест.

Нижегородскому научно-производственному предприятию «Салют» одобрен займ на 185 млн рублей по программе «Конверсия». Предприятие модернизирует производство синтезаторов и приемных модулей сверхвысокочастотного диапазона. В рамках проекта организация закупит новое оборудование, ввод которого увеличит общий выпуск продукции в два раза и позволит закрыть возросшие потребности рынка. Синтезаторы и приемные модули Ku-диапазона используют для создания колебаний и излучения этих колебаний в пространстве в виде электромагнитных волн. Продукция применяется в радионавигации, радиолокации и телеметрии.

Помимо поволжских предприятий, были одобрены займы для предприятий из Москвы, Томской и Новосибирской областей.

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