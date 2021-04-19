19 апреля 2021 | Время чтения 4 мин

Украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заявил, что на Украине в рамках «декоммунизации» нужно пересмотреть национальную кухню. Предложение кулинара вызвало отклик среди жителей Украины.

Оксана Переможенко, , 16:04 — REGNUM На Украине в рамках «декоммунизации» следует пересмотреть национальную кухню, заявил украинский шеф-повар и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко. По его словам, с политической точки зрения кухня не менее важна, нежели язык.

Настоящий украинский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа», — сказал он в интервью польскому изданию Nowa Europa Wschodnia.

Клопотенко также предложил ввести дополнительный налог на «советские» блюда и продукты, чтобы они обходились покупателям примерно на 20% дороже. Кулинар добавил, что для данного решения нужна политическая воля, а пока её нет — приходится и дальше «раскручивать» борщ.

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Данную новость в социальной сети Facebook обсудили подписчики депутата украинского парламента Вадима Рабиновича (фракция «Оппозиционная платформа — за жизнь). В основном люди с иронией отреагировали на слова соотечественника-кулинара. Кто-то предположил, что таким образом Клопотенко решил обратить на себя внимание.

«У нас уже повара в политику лезут, мало нам шоуменов», — пишет Наталья М.

«Перед тем, как давать возможность высказаться, у таких людей должны требовать справки от психиатра и нарколога», — отметил Viktor O.

«Что за дебилизм, у этого повара точно мозги расплавились от стояния у горячей печки, но уж если кому-то хочется избавиться от советского прошлого, то давайте снесите всё, что построили проклятые коммунисты, заводы, электростанции, театры, бассейны, больницы, мосты, вокзалы, жилые дома и школы, чтобы совком и не пахло. А заодно уничтожьте тех, кто вырос в советское время, — и будет вам счастье», — предложила Ольга М.

Майдан на Украине (сс) Ivan Bandura

«Такое впечатление, что живём внутри циклона… зелёное массовое сумасшествие», — отметила Мила Б.

«Похоже, шизофрения начала охватывать все сферы всё быстрее и быстрее. Коронавирусу не догнать», — написала Лариса Б.

«Я бы пошла дальше! Салопроизводителей освободила бы от налогов, запретила бы продавать его (сало) по цене выше 1 гривны за кг. В целях продвижения национального продукта обязала бы их раздавать его бесплатно в нагрузку к колбасе «Советской», «Московской» и всяким там салями и сервелатам», — добавила Галина К.

«О! Это надо знать, что это за креативный пол***ц. В прошлом году час слушали выступление этой «кухарки» на конференции. Он явно болен и, возможно, еще и горд этим», — написал Михаил С.

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«Это тот «талантливый» повар, который утверждал, что блюда из объедков и подпорченных продуктов — неимоверная вкусняшка. Что следующее в его бюджетном меню? Даже страшно представить», —добавила Ирина В.

«Ну, этот для пиара и штаны снимет», — пишет Наталья И.

«Борщ в голову стукнул очень сильно», — иронизирует Юлия Ш.

«Колбаса «Московская» нынче «Старокиевская», — отметила Татьяна П.

«Это который объявил войну «советскому наследию» в виде салата оливье?))) Ну-ну) Пусть его «воюет») Ресторан в Париже мечтает открыть, не иначе)))», — добавила Marina Ivanova.

«Господи, прости… В каком ресторане работает это несчастье? Чтоб знать, куда не ходить…» — спрашивает Елена Елена.

«Уже не удивляет, идиоты лезут как грибы после дождя», — отметила Елена К.

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«Если ооочень цензурно изложить мысли нормального человека по этому поводу, то получится что-то типа: «Обалдеть, какие затейники»!..» — добавил Станислав К.

Борщ

«Такой гениальный поворот, что у него котелок закипел)))», — шутит Елена К.

«Ходячее кладбище бифштексов», — добавил Alex L.

«Как же противно жить под рогулями… Стыдно и горько… и некому руку подать, т. к. никому такая хуторская страна неинтересна…» — добавила Natalia G.

«А оливье? Назовут как??? Хрючево», — смеется Игорь Игорь.

«А Раду [Верховную] тогда во что переименовывать?! В «Толковище»?! или «Сбор выборных старейшин»?! [«Верховный парламент» не предлагать, это латинизм]», — спрашивает Евгений Д.

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Напомним, в октябре 2020 года в городе Харькове активисты обратились с заявлением в Украинский институт национальной памяти (УИНП) ввиду того, что Харьковский мясокомбинат производит сыровяленую колбасу под названием «Радянська» («Советская»).