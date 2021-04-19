Москва, , 13:41 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса число бедных в России действительно увеличилось. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова бизнесмена Олега Дерипаски, который раскритиковал данные Россттата по бедности в России и отметил, что уровень людей, живущих за чертой бедности, в реальности гораздо выше.

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"Количество бедных действительно увеличилось», — сказал Песков.

При этом он отметил, что данное число бедных увеличилось «всё-таки не так серьезно, как могло бы быть».

Песков подчеркнул, что в России «сработали эти выверенные точечные методы» поддержки граждан страны в пандемию коронавируса.