Кострома, 19 апреля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Общественный транспорт в Костроме переходит на летний режим работы. Об этом со ссылкой на городскую мэрию сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения в расписание маршрутов вносятся поэтапно. Переход транспорта на летнее расписание завершится до 1 мая.

На сегодняшний день продлено время работы по маршруту No 38 и No 2. Троллейбус No7 увеличил количество рейсов, в расписание автобуса No 14 также внесли изменения для того, чтобы костромичи меньше ждали транспорт на остановках по улицам Индустриальной иФестивальной.

График движения троллейбусного маршрута No 2 составлен с учетом расписания движения поездов, в частности времени отправления скоростного поезда Ласточка «Кострома — Москва». Все изменения в работе общественного транспорта можно отследить на сайте администрации в разделе «Жителям» — «Транспорт». На зимнее расписание автобусы и троллейбусы начнут переходить в октябре.