Москва, , 13:40 — REGNUM Если Украина пойдет по пути декоммунизации кухни, то под угрозой окажутся не только популярные блюда из России, но и из республик бывшего Советского Союза, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Советская власть была только 70 лет, национальные кухни народов СССР появились намного раньше и насчитывают как минимум несколько столетий. Еда бывает только вкусной и невкусной, а также свежей и несвежей.

В России много ресторанов самой разной кухни, а особенно итальянской, японской и тюркской. Есть, действительно, бренды, которые появились в советское время, например кондитерская фабрика «Красный Октябрь».

Пандемия COVID-19 и карантин, конечно, привели к закрытию заведений, и прежде всего тех, которые работали с небольшой или низкой рентабельностью. Но в целом дефицита кафе и ресторанов нет, а которые выжили, забиты под завязку.

Еда должна существовать отдельно от политики. Пускай потребитель проголосует деньгами. В российских магазинах, например, продают крепкие напитки с портретом Сталина — хочешь покупай, а хочешь — нет.

Россия воевала и победила Наполеона в Отечественной войне 1812 года, но очень популярен торт «Наполеон». Есть водка «Чингисхан», и ее пьют не только тюрки и монголы.

То есть если Украина пойдет по пути декоммунизации кухни, то под высокие налоги попадет больше половины популярных блюд не только из России, но и республик бывшего Союза.

Таким же образом можно подвести «обоснование» и под другие иностранные блюда. К тому же нужно помнить, что национальная кухня всегда больше интересна туристам, а местные жители показывают больший спрос на иностранные кухни и блюда», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Украине следует произвести декоммунизацию национальной кухни. Такое мнение высказал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в беседе с польским изданием Nowa Europa Wschodnia.

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