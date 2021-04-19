Москва, , 13:38 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства извне резко осудила попытки влияния на Россию в деле осужденного блогера Алексея Навального.

«Заявление Джейка Салливана, советника по национальной безопасности президента США Джо Байдена, о том, что Россия будет привлечена к ответственности за происходящее с Навальным под стражей, равно как и аналогичные по тону публикации The New York Times, Washington Post и ряда других изданий, является ничем иным как неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны», — заявил председатель Комиссии по расследованию фактов вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Удивительно внимание американцев к рядовому, вроде бы, заключенному, наказание которого, кстати, никак не связано с его политической деятельностью. Навальный был осужден за корыстное преступление — мошенничество, и за это отбывает свой срок. Условия его заключения в колонии уже попали в поле внимания СМИ, все могли видеть, в каких условиях он содержится. Он также находится под наблюдением врачей. Тем не менее американцы через свою администрацию и СМИ пытаются оказать влияние на Россию, пользуясь данной ситуацией», — подчеркнул парламентарий.

По мнению Василия Пискарева, «особенно показательно, что эти заявления совпали с объявлением сторонниками Навального очередной несанкционированной акции протеста».

«Комиссия Госдумы напоминает, что участие в несанкционированной акции является нарушением закона. Со своей стороны мы внимательно изучим всю информацию о готовящихся протестах для передачи ее в компетентные органы и принятия необходимых мер реагирования», — цитирует слова Василия Пискарева ТМ-канал Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

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